TAMPONAMENTO A CATENA NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE DI BELPASSO
Belpasso, 4 novembre 2024 – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 229/1, nei pressi dell’entrata del centro commerciale, lato cinema, nel territorio di Belpasso.
Un violento tamponamento ha coinvolto tre veicoli, causando disagi alla circolazione e rallentamenti nel tratto interessato.
Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli enti preposti, che stanno effettuando i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente.
Sul luogo dell’accaduto è intervenuta un’ambulanza del 118, per prestare soccorso alle persone coinvolte.
Fortunatamente, le prime informazioni indicano che nessuno degli occupanti dei veicoli avrebbe riportato gravi conseguenze.
Il traffico ha subito pesanti rallentamenti nella zona per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, causando disagi per gli automobilisti di passaggio.