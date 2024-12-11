TAMPONAMENTO A CATENA SULLA SS 121: TRAFFICO IN TILT IN DIREZIONE CATANIA
Un tamponamento a catena si è verificato questa mattina sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Sieli, in direzione Catania.
Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto più veicoli, ma al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.
Sul posto sono intervenuti, per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti.
Il traffico sulla SS 121 è fortemente compromesso: si registrano lunghe code che iniziano nei pressi dello svincolo Belpasso, nella zona industriale.
I disagi stanno creando notevoli problemi a chi deve percorrere la statale, causando ritardi significativi e rallentamenti anche sugli svincoli vicini.
Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare massima attenzione e, se possibile, di evitare la zona interessata dal sinistro, cercando percorsi alternativi. Maggiori dettagli saranno forniti nelle prossime ore, una volta completati gli accertamenti sul luogo dell’incidente.
Continueremo a monitorare la situazione per aggiornamenti in tempo reale.