TAMPONAMENTO A CATENA SULLA SS121: COINVOLTE CINQUE AUTO, FERITA UNA DONNA

Proseguono i disagi per gli automobilisti in transito sulla Superstrada 121 nella giornata di oggi, 11 aprile 2025.

Un tamponamento che ha coinvolto cinque autovetture si è verificato pochi minuti prima delle ore 19, all’altezza dello svincolo Belpasso–Piano Tavola, in direzione Catania. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Al momento si conoscono pochi dettagli sull’accaduto. Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

Nell’incidente è rimasta ferita una donna, trasportata all’ospedale “San Marco” di Catania da un’ambulanza del 118 per gli accertamenti e le cure del caso.

Il traffico risulta completamente bloccato: i veicoli coinvolti occupano infatti l’intera carreggiata, provocando gravi rallentamenti e disagi alla circolazione. Attualmente, la Superstrada è chiusa al traffico con uscita obbligatoria allo svincolo Belpasso zona industriale.

Nel frattempo, è stata rimossa l’auto che in precedenza aveva preso fuoco nei pressi dello svincolo di Misterbianco: in quel tratto la viabilità è stata regolarmente ripristinata.

Seguono aggiornamenti.