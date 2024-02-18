TAMPONAMENTO A CATENA SULLA SS121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MOTTA SANT'ANASTASIA, CODE
Pochi minuti fa, un incidente ha causato ingorghi e ripercussioni sul traffico sulla superstrada 121, precisamente nei pressi dello svincolo tra Motta Sant'Anastasia e Misterbianco, in direzione Catania.
Secondo le prime informazioni disponibili, il sinistro coinvolge più veicoli (almeno quattro) che, per cause ancora sconosciute, hanno tamponato lungo la carreggiata.
Al momento, non sono disponibili dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte nell'incidente, sebbene non sembrerebbero esserci gravi conseguenze, stando alle informazioni attualmente in nostro possesso.
Tuttavia, sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e gestire la situazione.
Le conseguenze dell'incidente si sono riflesse sul traffico, con lunghe code che si estendono fino allo svincolo di Piano Tavola e coinvolgono anche il senso opposto di marcia, in direzione Paternò.