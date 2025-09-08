Tamponamento a catena sulla SS121, traffico in tilt e lunghe code

Forti disagi nella giornata di oggi, 8 settembre 2025, lungo la superstrada SS121. Dopo i rallentamenti causati in mattinata dall’avaria di un camion della nettezza urbana, nel pomeriggio, intorno all...

Forti disagi nella giornata di oggi, 8 settembre 2025, lungo la superstrada SS121. Dopo i rallentamenti causati in mattinata dall’avaria di un camion della nettezza urbana, nel pomeriggio, intorno alle ore 17:00, si è verificato un nuovo incidente quasi nello stesso punto.

L’episodio è avvenuto nei pressi dello svincolo “Sieli – Misterbianco”, in direzione Paternò, dove tre autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena avvenuto in corsia di sorpasso.

Secondo le prime informazioni, nessuno degli occupanti avrebbe riportato gravi conseguenze, ma l’incidente ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e la chiusura di una corsia.

La situazione sta determinando pesanti rallentamenti e, mentre scriviamo, si registrano lunghe code che partono già dalla circonvallazione di Catania, in prossimità dello svincolo che immette sulla superstrada.

In attesa della completa rimozione dei mezzi e del ripristino della viabilità, agli automobilisti viene consigliato di percorrere strade alternative e di prestare la massima attenzione.