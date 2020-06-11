TAMPONAMENTO A CATENA SULLA SS284: CINQUE VEICOLI COINVOLTI, 2 FERITI LIEVI

Cinque veicoli coinvolti, e due feriti, fortunatamente non gravi, in un tamponamento a catena avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla ss284 nei pressi dello svincolo di Biancavilla.Ancora da accertare...

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, sul posto, per i rilievi e l'accertamento della dinamica, è intervenuta la Polizia Municipale di Biancavilla, un'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti , i Carabinieri, e gli operai dell'ANAS.

Nel tratto interessato dall'incidente si sono verificati lunghe code, in entrambi i sensi di marcia.