TAMPONAMENTO CON QUATTRO MEZZI COINVOLTI SULLA SS121: TRAFFICO PARALIZZATO VERSO CATANIA

Un nuovo incidente ha mandato in tilt il traffico sulla SS121 in direzione Catania questa mattina, creando disagi per gli automobilisti in transito.

Per cause ancora da accertare, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli nel tratto compreso tra gli svincoli di Piano Tavola e Motta Sant'Anastasia. L'impatto, avvenuto in un orario di punta, ha reso particolarmente critica la situazione della viabilità.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi tra le persone coinvolte.

Tuttavia, il sinistro sta causando rallentamenti significativi e lunghi incolonnamenti.

Le auto incidentate occupano la corsia di sorpasso, restringendo la carreggiata e provocando code che si estendono fino allo svincolo di Belpasso, nella zona industriale.

Gli automobilisti bloccati nel traffico stanno affrontando attese prolungate.

Si raccomanda massima prudenza agli utenti della strada e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi per evitare il tratto congestionato.