TAMPONAMENTO FRA DUE AUTO SULLA SUPERSTRADA SS121, FERITI. CODE DIREZIONE CATANIA
Incidente oggi, 11 ottobre 2021, sulla ss121 a seguito di un tamponamento avvenuto, intorno alle ore 07.30 un paio di metri prima lo svincolo BELPASSO-ZONA INDUSTRIALE in direzione Catania in territor...
Incidente oggi, 11 ottobre 2021, sulla ss121 a seguito di un tamponamento avvenuto, intorno alle ore 07.30 un paio di metri prima lo svincolo BELPASSO-ZONA INDUSTRIALE in direzione Catania in territorio del comune di Belpasso.
Nel sinistro sono coinvolti due autovetture, una Fiat Punto ed una Citroen C5, che per cause al momento non note al momento hanno tamponato in corsia di sorpasso.
Si registrano feriti, sul posto sono intervenuti due ambulanze, fortunatamente secondo le prime informazioni non avrebbero riportato feriti gravi.
Nel giro di pochi istanti si è creato un lungo incolonnamento.
Al momento, ore 08.00, il traffico in direzione Catania sta subendo rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro, con code di circa 1 km.