TAMPONAMENTO NEI PRESSI SVINCOLO CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA
Violento tamponamento questa sera, intorno alle ore 19.30, lungo la tangenziale nei pressi dello svincolo di immissione sulla Circonvallazione in direzione Catania.
Per ragioni da chiarire due auto, una Renault Modus ed una Ford, si sono scontrate: secondo le prime informazioni non ci ci sarebbero feriti gravi.
Sul posto un ambulanza
Danni ingenti alle auto. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.
Forti rallentamenti che coinvolgono pure la ss121, per immissione sulla tangenziale o direzione circonvallazione di Catania