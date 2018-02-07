95047

TAMPONAMENTO SS 121 SVINCOLO PIANO TAVOLA IN DIREZIONE CATANIA

Incidente poco dopo le ore 8 sulla ss 121 all altezza dello svincolo piano tavola in direzione catania

Per cause in via d accertamento è avvenuto un tamponamento tra tre autovetture

Sul posto ambulanza  ed i carabinieri, che ancora sono impegnati sul posto insieme al personale dell’Anas.

Dalle prime notizie, sembra che, fortunatamente, non ci sono stati gravi feriti, ma solo qualche piccola contusione e un po’ di spavento.

Traffico congestionato con file lunghe 3 km

