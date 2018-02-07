TAMPONAMENTO SS 121 SVINCOLO PIANO TAVOLA IN DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
07 febbraio 2018 09:58
Incidente poco dopo le ore 8 sulla ss 121 all altezza dello svincolo piano tavola in direzione catania
Per cause in via d accertamento è avvenuto un tamponamento tra tre autovetture
Sul posto ambulanza ed i carabinieri, che ancora sono impegnati sul posto insieme al personale dell’Anas.
Dalle prime notizie, sembra che, fortunatamente, non ci sono stati gravi feriti, ma solo qualche piccola contusione e un po’ di spavento.
Traffico congestionato con file lunghe 3 km
