TAMPONAMENTO SS121 IN DIREZIONE PATERNO'

A cura di Redazione Redazione
29 aprile 2019 20:29
TAMPONAMENTO SS121 IN DIREZIONE PATERNO' -
+++FLASH NEWS+++

Doppio fatto di cronaca accaduto pochi minuti fa nei pressi della ss121

Il primo è un tamponamento nei pressi dello svincolo Misterbianco/Siele.

Secondo le primissime informazioni ci sarebbero feriti , il tamponamento ha coinvolto un furgone ed almeno tre autovetture.

Sul posto i soccorsi.

In questo momento, pure un auto in fiamme nei pressi del rifornimento nei pressi del primo svincolo Misterbianco, vigili del fuoco già sul posto.

Lunghissime code e traffico al momento in tilt in direzione Paternò

In aggiornamento

