TAMPONAMENTO SS121 IN DIREZIONE PATERNO'
+++FLASH NEWS+++
Doppio fatto di cronaca accaduto pochi minuti fa nei pressi della ss121
Il primo è un tamponamento nei pressi dello svincolo Misterbianco/Siele.
Secondo le primissime informazioni ci sarebbero feriti , il tamponamento ha coinvolto un furgone ed almeno tre autovetture.
Sul posto i soccorsi.
In questo momento, pure un auto in fiamme nei pressi del rifornimento nei pressi del primo svincolo Misterbianco, vigili del fuoco già sul posto.
Lunghissime code e traffico al momento in tilt in direzione Paternò
In aggiornamento