TAMPONAMENTO SS121, NEI PRESSI SVINCOLO MISTERBIANCO-MOTTA

12 marzo 2019 07:54
TAMPONAMENTO SS121, NEI PRESSI SVINCOLO MISTERBIANCO-MOTTA -
+++FLASH+++

Tamponamento, sulla ss121 in direzione Catania tra gli svincoli Piano Tavole e Motta S.Anastasia, nei pressi del rifornimento Agip.

L’incidente secondo le primissime informazioni, avrebbe coinvolto quattro autovetture, per fortuna senza nessuna grave conseguenza per gli occupanti delle autovetture.

SI segnalano al momento, forti rallentamenti sul traffico in direzione Catania

IN AGGIORNAMENTO

