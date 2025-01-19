TAMPONAMENTO SULLA A18 NEI PRESSI DI ACIREALE: 4 FERITI E TRAFFICO RALLENTATO

Nella serata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, Distaccamento di Linguaglossa, sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla A18, in direzione Messina, poco pr...

Nella serata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, Distaccamento di Linguaglossa, sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla A18, in direzione Messina, poco prima dello svincolo di Acireale.

L’incidente ha coinvolto tre autovetture in un tamponamento a catena che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Fortunatamente, una squadra di Vigili del Fuoco stava transitando nel tratto interessato proprio al momento del sinistro. Gli operatori hanno subito prestato i primi soccorsi agli occupanti delle vetture, mettendo in sicurezza i mezzi coinvolti e attivando le procedure per l’intervento dei sanitari.

Il bilancio dell’incidente è di almeno quattro feriti, tre dei quali sono stati trasportati al presidio ospedaliero del Cannizzaro per accertamenti e cure. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico.

Nonostante l’incidente, il tratto autostradale è rimasto parzialmente aperto al transito, limitando i disagi per gli automobilisti in viaggio sulla A18.

Le autorità raccomandano agli utenti della strada di prestare particolare attenzione e di moderare la velocità in prossimità del tratto interessato, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza.