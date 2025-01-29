TAMPONAMENTO SULLA SS 121, COINVOLTE PIÙ VETTURE E LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA

Un tamponamento si è verificato questa mattina, 29 gennaio 2025, sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia-Misterbianco, in direzione Catania. Secondo le prime informazi...

Secondo le prime informazioni, l'incidente ha coinvolto almeno tre autovetture, che, per cause ancora al vaglio degli enti competenti, si sono scontrate. Fortunatamente, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro, stando alle informazioni in nostro possesso.

Tuttavia, l'incidente sta avendo ripercussioni significative sul traffico, poiché le auto coinvolte sono ferme nella corsia di sorpasso. La circolazione sulla SS 121 è infatti fortemente compromessa, con lunghe code che partono dallo svincolo Zona Industriale di Belpasso.

I disagi sono estesi e causano notevoli problemi a chi deve percorrere la statale, provocando ritardi e rallentamenti anche sugli svincoli vicini.

Le autorità locali raccomandano agli automobilisti di prestare massima attenzione e, se possibile, di evitare la zona interessata dall'incidente, cercando percorsi alternativi.

Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore, una volta che saranno completati gli accertamenti sul luogo dell'incidente.