Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:30, lungo la superstrada 284 nei pressi dello svincolo di Santa Maria di Licodia, in direzione Biancavilla.

Per cause ancora in fase di accertamento, si è registrato un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli: un furgone, una Fiat Panda e una Volkswagen Golf.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi.

Tuttavia, i veicoli hanno riportato danni significativi e il traffico nella zona interessata sta subendo rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito.

Le autorità raccomandano prudenza alla guida e invitano a prestare attenzione nei pressi del tratto interessato dall’incidente.

TAMPONAMENTO SULLA SS 284 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI SANTA MARIA DI LICODIA: TRAFFICO RALLENTATO

GRAZIE ALLE FOTO A EMMNAUEL PEDALINO