TAMPONAMENTO SULLA SS121 A MISTERBIANCO, CODE E DISAGI ALLA VIABILITÀ
Ennessimo incidente sulla strada statale 121
Il sinistro si è verificato intorno alle 09.30 di oggi, venerdì 07 Luglio 2023.
Si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due mezzi, un furgone ed un autovettura che poi hanno arrestato la corsa in mezzo alla carreggiata.
Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Paternò
Fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone coinvolti nel sinistro, mentre si registrano forti disagi alla viabilità.
Si sono subito formate code per permettere l’intervento della macchina dei soccorsi e rimuovere i mezzi.
Sul posto la Polizia Municipale di Misterbianco