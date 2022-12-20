95047

TAMPONAMENTO SULLA SS121 A MISTERBIANCO, LUNGHE CODE

A cura di Redazione Redazione
20 dicembre 2022 09:42
News
Incidente stradale nella mattinata di oggi, 20 dicembre 2022 sulla ss121.

Il tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, si è verificato nei pressi dello svincolo Sieli in direzione Catania.

Fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze le persone coinvolte nel sinistro.

Essendo le autovetture coinvolte in corsia di sorpasso il traffico sta subendo notevoli rallentamenti con la coda di circa 3 km che inizia nei pressi dello svincolo Piano Tavola.

