TAMPONAMENTO SULLA SS121 A PALAZZOLO, CODE DIREZIONE CATANIA

A cura di Redazione Redazione
01 novembre 2021 19:17
TAMPONAMENTO SULLA SS121 A PALAZZOLO, CODE DIREZIONE CATANIA -
Cronaca
FLASH

Un tamponamento che ha coinvolto secondo le prime informazioni almeno 4 autovetture si è verificato nella serata di oggi, 01 Novembre 2021 sulla SS121.

Il sinistro si è verificato subito dopo lo svincolo Palazzolo in direzione Catania.

Fortunatamente non si registrano secondo le prime informazioni feriti gravi.

Sul posto i Carabinieri ed i soccorsi del 118.

Tanti i disagi per chi deve percorrere la superstrada, al momento si registrano lunghe code in direzione Misterbianco, rallentamenti si registrano pure nel senso contrario in direzione Paternò.

 

