TAMPONAMENTO SULLA SS121 A PALAZZOLO, CODE DIREZIONE CATANIA
FLASH
Un tamponamento che ha coinvolto secondo le prime informazioni almeno 4 autovetture si è verificato nella serata di oggi, 01 Novembre 2021 sulla SS121.
Il sinistro si è verificato subito dopo lo svincolo Palazzolo in direzione Catania.
Fortunatamente non si registrano secondo le prime informazioni feriti gravi.
Sul posto i Carabinieri ed i soccorsi del 118.
Tanti i disagi per chi deve percorrere la superstrada, al momento si registrano lunghe code in direzione Misterbianco, rallentamenti si registrano pure nel senso contrario in direzione Paternò.