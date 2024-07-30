TAMPONAMENTO SULLA SS121, CODE DIREZIONE CATANIA

Nella serata di oggi, 30 luglio 2024, si è verificato un incidente sulla Superstrada 121, subito dopo lo svincolo di Piano Tavola in direzione Catania. Per cause ancora da accertare, almeno quattro au...

Nella serata di oggi, 30 luglio 2024, si è verificato un incidente sulla Superstrada 121, subito dopo lo svincolo di Piano Tavola in direzione Catania. Per cause ancora da accertare, almeno quattro autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro, con una delle auto che ha terminato la sua corsa contro il guard rail.

Fortunatamente, le persone coinvolte nell'incidente non avrebbero riportato gravi conseguenze. Tuttavia, l'impatto ha provocato notevoli disagi per coloro che stanno percorrendo questa strada in questo momento, causando rallentamenti e code.

Le autorità sono sul posto per gestire il traffico e cercare di ripristinare la normale circolazione il prima possibile. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

In aggiornamento