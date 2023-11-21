TAMPONAMENTO SULLA SS121 E TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE CATANIA

Nella mattinata odierna, precisamente nei pressi dello svincolo Piano Tavola sulla SS121, si è verificato un incidente che ha portato al blocco totale del traffico in direzione Catania.Gli veicoli coi...

Nella mattinata odierna, precisamente nei pressi dello svincolo Piano Tavola sulla SS121, si è verificato un incidente che ha portato al blocco totale del traffico in direzione Catania.

Gli veicoli coinvolti sono un Fiat Doblo, una Ford Focus e un Iveco Daily, i quali si sono scontrati nella corsia di sorpasso.

Le cause dell'incidente sono al momento al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per determinare le responsabilità e le dinamiche dell'evento.

Fortunatamente, dalle prime informazioni emerse, non sembrano esserci feriti gravi a seguito dell'incidente. Le autorità locali e i soccorsi sono prontamente intervenuti sulla scena per gestire la situazione e garantire l'assistenza necessaria.

La conseguenza diretta di questo incidente è un significativo blocco del traffico lungo la SS121 in direzione Catania.

I disagi si stanno propagando anche nelle strade circostanti, con notevoli rallentamenti che stanno causando problemi alla viabilità della zona.