TAMPONAMENTO SULLA SS121 E TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE CATANIA

Nella mattinata odierna, precisamente nei pressi dello svincolo Piano Tavola sulla SS121, si è verificato un incidente che ha portato al rallentamento blocco el traffico in direzione Catania.

Per cause non note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due autovetture, i quali si sono scontrati nella corsia di sorpasso.

Fortunatamente, dalle prime informazioni emerse, non sembrano esserci feriti gravi a seguito dell’incidente.

La conseguenza diretta di questo incidente è un significativo rallentamento del traffico lungo la SS121 in direzione Catania.