TAMPONAMENTO SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNÒ, DUE FERITI E LUNGHE CODE

Un grave incidente si è verificato questa sera sulla superstrada 121 nei pressi dello svincolo Misterbianco/Sieli, in direzione Paternò. Il tamponamento, avvenuto in corsia di sorpasso, ha coinvolto tre autovetture, causando disagi.

Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il tamponamento sia avvenuto intorno alle 19:00, momento in cui il traffico era particolarmente intenso.

Due persone sono rimaste ferite nello scontro e sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale. In particolare, per chi sta percorrendo la superstrada 121 in direzione Adrano, si registrano lunghe code che iniziano già nei pressi dello svincolo della circonvallazione di Catania.