TAMPONAMENTO SULLA SS121 - LUNGHE CODE
A cura di Redazione
18 dicembre 2019 18:50
FLASH
Pochi minuti fa, un incidente si è verificato sulla ss121 nei pressi dell'ex Ponte Graci in direzione Paternò.
Ad essere coinvolte quattro autovetture, secondo le primissime informazioni in nostro possesso nessun grave problema per le persone.
Sul posto sono intervenutii le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.
Al momento traffico congestionato con fila di circa 2 km
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO