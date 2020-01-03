TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGHE CODE
AGGIORNAMENTOIl sinistro ha coinvolto quatto autovetture, per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone.Al momento, traffico fortemente rallentato a causa di olio sulla strada a seguito del sin...
AGGIORNAMENTO
Il sinistro ha coinvolto quatto autovetture, per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone.
Al momento, traffico fortemente rallentato a causa di olio sulla strada a seguito del sinistro e momentaneamente carreggiata chiusa per permettere la messa in sicurezza del manto stradale.
Sul posto la Polizia Municipale di Misterbianco
FLASH
Incidente stradale intorno alle ore 18.00 sulla superstarda ss121 nei pressi dello svincolo Misterbinaco/Motta Sant'Anastasia in direzione Paternò
Secondo le prime informazioni in nostro possesso si tratta di un tamponamento che ha coinvolto piu' veicoli.
Sul posto immediatamente intervenuti i soccorsi, non sono ancora note le condizioni di salute di persone coivolte nell’incidente. Maggiori informazioni potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.
Al momento si segnalano lunghissime code a partire dallo svincolo Tangenziale di Catania, in Via Comunità Economica Europea.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO