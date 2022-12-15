TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGHISSIME CODE DIREZIONE PATERNÒ
Incidente stradale nella mattinata di oggi, 15 dicembre 2022 sulla ss121.
Il tamponamento che ha coinvolto due autovetture, una Kia Venga ed una Jeep si è verificato nei pressi dello svincolo Sieli in direzione Paternò.
Fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze le persone coinvolte nel sinistro.
Sul posto la Polizia Municipale per i dovuti rilievi e la gestione del traffico che sta subendo notevoli rallentamenti con la coda di circa 3 km che inizia nei pressi dell'imbarco della circonvallazione di Catania con la superstrada.