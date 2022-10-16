TAMPONAMENTO SULLA SS121 NEI PRESSI DI PALAZZOLO, SOCCORSI SUL POSTO

FLASHForti disagi per chi sta percorrendo nella serata di oggi, 16 Ottobre 2022 la superstrada ss121 in direzione Catania.Il rallentamento si sta verificando a partire dallo svincolo Palazzolo, dove...

Forti disagi per chi sta percorrendo nella serata di oggi, 16 Ottobre 2022 la superstrada ss121 in direzione Catania.

Il rallentamento si sta verificando a partire dallo svincolo Palazzolo, dove si è verificato un tamponamento che ha coinvolto secondo le prime informazioni almeno tre autovetture.

Sul posto si è reso necessario l'intervento di un ambulanza del 118 che sta prestando le prime cure ai malcapitati.

Al momento non si conosco le condizioni delle ferite riportate.

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti.

Rallentamenti che continuano un paio di centinaia di metri dopo il luogo del sinistro a causa del restringimento della carreggiata per i lavori nel cavalcavia che passa sopra la Ss 121, infatti la chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando pure qui rallentamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO