TAMPONAMENTO SULLA SS121 NEI PRESSI DI VALCORRENTE
Giornata difficile sulla superstrada 121. Dopo il tamponamento avvenuto questa mattina tra Piano Tavola e Motta Sant’Anastasia, un nuovo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 ottobre, nei pressi del distributore “Pappalardo”, in direzione Catania.
Secondo quanto segnalato a 95047.it, si è trattato di un tamponamento tra una Smart e un’altra vettura.
L’impatto, avvenuto intorno alle ore 14:00, sta provocandi lunghissime code e forti rallentamenti lungo la carreggiata, con automobilisti bloccati nel traffico.
Non si registrano, al momento, feriti, ma il tratto resta congestionato in attesa che l'autovetture incidentate vengono rimosse.
Due incidenti in poche ore sulla 121: cresce la preoccupazione per la sicurezza stradale.