TAMPONAMENTO SULLA SS121, RALLENTAMENTI DIREZIONE CATANIA
Un incidente stradale si è verificato questa mattina 27 novembre 2021 intorno alle ore 9:30 sulla SS 121, nei pressi dello svincolo Piano tavola in direzione Catania.
Nel sinistro sono state coinvolte due autovetture che per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate tra di loro.
Dalle prime informazioni in nostro possesso non ci sono gravi conseguenze per le persone
Sul posto è intervenuta l'anas ed i carabinieri per stabilire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire l'esatta dinamica
Si registrano lunghe file e disagi alla circolazione in direzione Catania.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO