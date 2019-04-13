TAMPONAMENTO SULLA SS121, TRE FERITI
Ennesimo incidente sulla ss121.
Tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, una Bmw 320, una Volkswagen ed una Jeep Suzuki , quest'ultima che ha effettuato un testacoda subito dopo lo svincolo Piano Tavola in direzione Paternò.
Dinamica in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale di Belpasso
Sul posto due ambulanze del 118, per fortuna 3 feriti che in via precauzionale sono stati trasportati all'ospedale per ulteriore accertamenti.
Sul posto i Carabinieri, personale Anas e una ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti
Lunghe file in direzione Paternò .