TAMPONAMENTO SULLA SS121, TRE FERITI

***FLASH NEWS***Ennesimo incidente sulla ss121.Tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, una Bmw 320, una Volkswagen ed una Jeep Suzuki , quest'ultima che ha effettuato un testacoda subito dopo l...

13 aprile 2019 15:51
News
***FLASH NEWS***

Ennesimo incidente sulla ss121.

Tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, una Bmw 320, una Volkswagen ed una Jeep Suzuki , quest'ultima che ha effettuato un testacoda subito dopo lo svincolo Piano Tavola in direzione Paternò.

Dinamica in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale di Belpasso

Sul posto due ambulanze del 118, per fortuna 3 feriti che in via precauzionale sono stati trasportati all'ospedale per ulteriore accertamenti.

Sul posto i Carabinieri, personale Anas e una ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti

Lunghe file in direzione Paternò .

 

