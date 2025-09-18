Incidente sulla superstrada Ss 121, rallentamenti e disagi in entrambe le direzioni

MISTERBIANCO – Ancora un incidente lungo la superstrada Ss 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco–Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania. Questa volta ad avere la peggio è stata un’auto che,...

MISTERBIANCO – Ancora un incidente lungo la superstrada Ss 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco–Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania. Questa volta ad avere la peggio è stata un’auto che, in seguito al tamponamento, si è ribaltata di lato nella corsia di sorpasso.

Al momento non è ancora chiaro se il conducente o eventuali passeggeri abbiano riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la Polizia Municipale, che sta gestendo la viabilità e svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La circolazione continua a subire fortissimi rallentamenti, con lunghe code che iniziano già dallo svincolo di Piano Tavola e che si ripercuotono anche nella carreggiata opposta, in direzione Paternò, dove il traffico procede a passo d’uomo.

La situazione rimane critica e si attendono ulteriori aggiornamenti.