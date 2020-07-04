TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE, CODE

95047

04 luglio 2020 11:10
News
+++FLASH+++

Tamponamento sulla tangenziale e traffico in tilt.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 10.30 sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa

Secondo le primissime informazioni, si tratta di un tamponamento che coinvolgerebbe più autovetture, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dell autovetture.

Sul posto sono presenti i soccorsi, la Polizia e gli operai dell'Anas

Traffico paralizzato, con lunghissime code a partire dallo svincolo Gravina di Catania

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

