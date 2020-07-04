TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE, CODE
Tamponamento sulla tangenziale e traffico in tilt.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 10.30 sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa
Secondo le primissime informazioni, si tratta di un tamponamento che coinvolgerebbe più autovetture, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dell autovetture.
Sul posto sono presenti i soccorsi, la Polizia e gli operai dell'Anas
Traffico paralizzato, con lunghissime code a partire dallo svincolo Gravina di Catania
