TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: COINVOLTE ALMENOCINQUE AUTOVETTURE, SOCCORSI SUL POSTO

Oggi, 20 ottobre 2024, intorno alle ore 13, si è verificato un incidente stradale sulla tangenziale di Catania, in direzione San Gregorio, tra lo svincolo della zona industriale e San Giorgio.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, intervenuta tempestivamente sul posto.

Il sinistro ha coinvolto almeno cinque autovetture, provocando notevoli disagi alla circolazione.

Due ambulanze del 118 sono già sul posto per prestare soccorso alle persone coinvolte. Al momento non si hanno informazioni precise sulla gravità delle ferite riportate, ma i soccorritori stanno valutando la situazione.

Il traffico nella zona sta subendo pesanti rallentamenti, con code che si stanno estendendo lungo il tratto interessato.

Le forze dell’ordine sono impegnate nel coordinare le operazioni di soccorso e nel cercare di ripristinare il normale flusso veicolare.

La notizia è in aggiornamento, si attendono ulteriori dettagli.