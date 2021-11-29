TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA NELLO SVINCOLO DI MISTERBIANCO, FERITI

FLASHUn incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 novembre 2021, in tangenziale di Catania.Per cause al momento non note, al vaglio da parte dell'autorità competenti si è verificato...

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 novembre 2021, in tangenziale di Catania.

Per cause al momento non note, al vaglio da parte dell'autorità competenti si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture mentre si immettevano nell'uscita Misterbianco in direzione Siracusa.

Sul posto oltre i Carabinieri per i dovuti rilievi sono intervenuti due ambulanze che hanno prestato per prime cure ai malcapitati che secondo le prime informazioni non hanno riportato traumi importanti.

Nel tratto interessato dal sinistro si stanno registrando rallentamenti.