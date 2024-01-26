TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO CONGESTIONATO

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 26 Gennaio 2024 poco prima dello svincolo di San Giovanni Galermo, in direzione dei caselli, tre veicoli sono stati coinvolti in un tamponamento che h...

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 26 Gennaio 2024 poco prima dello svincolo di San Giovanni Galermo, in direzione dei caselli, tre veicoli sono stati coinvolti in un tamponamento che ha causato seri problemi al traffico lungo la strada.

Le cause esatte dell'incidente non sono ancora state determinate.

Fortunatamente, le persone coinvolte nel sinistro non sembrano aver riportato gravi ferite, ma il traffico è stato fortemente colpito, con conseguente congestione che si estende per oltre 4 chilometri lungo la strada principale.

Al momento, le autorità stanno lavorando per risolvere la situazione e ripristinare la normale circolazione stradale. Si consiglia agli automobilisti di evitare la zona se possibile o di pianificare percorsi alternativi per evitare ritardi significativi.