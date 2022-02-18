TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO CONGESTIONATO DIREZIONE MESSINA

& ATTENZIONE - TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA IN DIREZIONE MESSINA TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE

FLASH

Un incidente si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 18 Febbraio 2022, in tangenziale di Catania.

Per cause al momento non note, al vaglio da parte dell’autorità competenti si è verificato un tamponamento che ha coinvolto almeno tre autovetture nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo in direzione Messina.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone.

Lunghissime code sono segnalate in questo momento, (ore 14.30) con la coda che inizia nei pressi dello svincolo Bicocca e che sta interessando pure la ss121 nel tratto d'immissione alla tangenziale di Catania.

Sul posto la Polizia Stradale per le competenze del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO