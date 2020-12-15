TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE E TRAFFICO IN TILT

Incidente intorno alle ore 16 sulla tangenziale di Catania e traffico un tilt.Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto si è verificato un tamponamento che...

Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un autovettura ed un camion, tra lo svincolo San Giorgio e Misterbianco in direzione Messina.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma gravi disagi per la viabilità con lunghissima coda che arriva nei pressi svincolo Bicocca.