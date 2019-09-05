TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE
Incidente questa mattina intorno alle ore il 07.30 sulla tangenziale di Catania tra lo svincolo San Giovanni Galermo e lo svincolo Misterbianco in direzione Siracusa.
Per cause in via d’accertamento, molto probabilmente, determinato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture.
Sul posto due ambulanze per prestare i primi soccorsi
Sul posto la Polizia Stradale, i carabinieri e gli operai dell'Ansa.
Al momento sono segnalate lunghe code, già a partire dallo svincolo Gravina.