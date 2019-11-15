TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE LUNGHE FILE PURE SULLA SS121
Tamponamento sulla tangenziale di Catania e traffico in tilt.Il sinistro, che ha coinvolto due autoveicoli, una Golf ed una Ford Kuga si è verificato intorno alle 17.45 sulla tangenziale di catania ,...
Il sinistro, che ha coinvolto due autoveicoli, una Golf ed una Ford Kuga si è verificato intorno alle 17.45 sulla tangenziale di catania , tra lo svincolo Misterbianco e lo svincolo San Giovanni Galermo, in direzione Messina.
Per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone, ma forte ripercussioni sul traffico, con coda che iniziano nello svincolo San Giorgio, e si ripercuotono pure sulla ss121 nei pressi svincolo tangenziale/circonvallazione di Catania.
Sul posto Polizia Stradale.