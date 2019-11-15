95047

TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE LUNGHE FILE PURE SULLA SS121

Tamponamento sulla tangenziale di Catania e traffico in tilt.Il sinistro, che ha coinvolto due autoveicoli, una  Golf ed una Ford Kuga si è verificato intorno alle 17.45 sulla tangenziale di catania ,...

A cura di Redazione Redazione
15 novembre 2019 18:41
TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE LUNGHE FILE PURE SULLA SS121 -
News
Condividi

Tamponamento sulla tangenziale di Catania e traffico in tilt.

Il sinistro, che ha coinvolto due autoveicoli, una  Golf ed una Ford Kuga si è verificato intorno alle 17.45 sulla tangenziale di catania , tra lo svincolo Misterbianco e lo svincolo San Giovanni Galermo, in direzione Messina.

Per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone, ma forte ripercussioni sul traffico, con coda che iniziano nello svincolo San Giorgio, e si ripercuotono pure sulla ss121 nei pressi svincolo tangenziale/circonvallazione di Catania.

Sul posto Polizia Stradale.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047