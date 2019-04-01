TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI
Tamponamento questo pomeriggio intorno alle ore 17 tra due autovetture al km 15,600 in direzione Siracusa.Non si segnalano feriti, tanti danni materiali, invece per l'autovettura.Lunghe code in direzi...
A cura di Redazione
01 aprile 2019 19:04
Tamponamento questo pomeriggio intorno alle ore 17 tra due autovetture al km 15,600 in direzione Siracusa.
Non si segnalano feriti, tanti danni materiali, invece per l'autovettura.
Lunghe code in direzione Siracusa.
Sul posto pure personale ANAS e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti
TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI