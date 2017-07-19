TAMPONAMENTO TRA 3 AUTO AL CORSO ITALIA: 3 FERITI

Un tamponamento ha coinvolto 3 veicoli oggi pomeriggio. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18.00 al Corso Italia, altezza supermercato Lidl in direzione CataniaCi sarebbero tre feriti, ma non sar...

A cura di Redazione 19 luglio 2017 21:00

