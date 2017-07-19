TAMPONAMENTO TRA 3 AUTO AL CORSO ITALIA: 3 FERITI
A cura di Redazione
19 luglio 2017 21:00
Un tamponamento ha coinvolto 3 veicoli oggi pomeriggio. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18.00 al Corso Italia, altezza supermercato Lidl in direzione Catania
Ci sarebbero tre feriti, ma non sarebbero gravi. Sono stati trasportati al pronto soccorso
Sul posto la Polizia Municipale e i sanitari del 118.
IN AGGIORNAMENTO