TAMPONAMENTO TRA 3 AUTO AL CORSO ITALIA: 3 FERITI

Un tamponamento ha coinvolto 3 veicoli oggi pomeriggio. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 18.00 al Corso Italia, altezza supermercato Lidl in direzione CataniaCi sarebbero tre feriti, ma non sar...

A cura di Redazione Redazione
19 luglio 2017 21:00
TAMPONAMENTO TRA 3 AUTO AL CORSO ITALIA: 3 FERITI
Un tamponamento ha coinvolto 3 veicoli oggi pomeriggio. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18.00 al Corso Italia, altezza supermercato Lidl in direzione Catania

Ci sarebbero tre feriti, ma non sarebbero gravi. Sono stati trasportati al pronto soccorso

Sul posto la Polizia Municipale e i sanitari del 118.

IN AGGIORNAMENTO

 

 

