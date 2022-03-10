TAMPONAMENTO TRA DUE AUTO IN VIALE KENNEDY, UNA DONNA ALL’OSPEDALE

Un incidente stradale si è verificato oggi 10 marzo 2022 intorno alle ore 11 al viale Kennedy di Paternò nei pressi del parco del sole.Ad essere coinvolte nel sinistro due autovetture una Fiat idea ed...

Un incidente stradale si è verificato oggi 10 marzo 2022 intorno alle ore 11 al viale Kennedy di Paternò nei pressi del parco del sole.

Ad essere coinvolte nel sinistro due autovetture una Fiat idea ed una Toyota C-H, a causa del violento urto nella Toyota sono scoppiati entrambi gli airbag.

Si registra un ferito, ad avere avuto la peggio, la passeggera della Fiat che è stato immediatamente soccorso dai sanitari, per fortuna non sarebbero gravi le sue condizioni di salute, ma è stata soccorsa e trasferita all'ospedale per i controlli e le cure del caso.