TANGENTI PER GLI APPALTI ANAS ARRESTATI TRE FUNZIONARI CATANESI
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania al termine di una complessa attività investigativa hanno arrestato tre dipendenti dell’A.N.A.S. (Area Compartimentale di Catania) per l’ipotesi delittuosa di corruzione.
I provvedimenti s’inseriscono in una più ampia indagine coordinata dalla Procura etnea,delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, finalizzata a disvelare l’esistenza all’interno del citato Ente di rodati circuiti corruttivi che vedono coinvolti funzionari responsabili della manutenzione programmata di strade e raccordi della Sicilia Orientale e imprenditori compiacenti.
Alle 10.30, presso la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, alla presenza del Procuratore, dott. Carmelo Zuccaro, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno illustrate le evidenze investigative che hanno portato ai provvedimenti.