TANGENZIALE CATANIA: AUTO CONTROMANO, INCIDENTE E TRAFFICO IN TILT
Incidente questo pomeriggio sulla tangenziale di Catania nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco e svincolo Gravina in direzione Messina, a causa di un auto contromano.
Secondo le prime informazioni, l'auto è entrata nello svincolo di San Giovanni Galermo e ha proseguito per un paio di chilometro verso Messina, ma nella carreggiata sbagliata.
Sul posto stanno intervenendo diverse ambulanze ed i vigili del fuoco, si segnalano feriti,
Traffico bloccato e lunghissime code sul tratto stradale interessato dall'incidente.
IN AGGIORNAMENTO