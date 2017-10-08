TANGENZIALE CATANIA: AUTO CONTROMANO, INCIDENTE E TRAFFICO IN TILT

Incidente questo pomeriggio sulla tangenziale di Catania nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco e svincolo Gravina in direzione Messina, a causa di un auto contromano.Secondo le prime inform...

Incidente questo pomeriggio sulla tangenziale di Catania nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco e svincolo Gravina in direzione Messina, a causa di un auto contromano.

Secondo le prime informazioni, l'auto è entrata nello svincolo di San Giovanni Galermo e ha proseguito per un paio di chilometro verso Messina, ma nella carreggiata sbagliata.

Sul posto stanno intervenendo diverse ambulanze ed i vigili del fuoco, si segnalano feriti,

Traffico bloccato e lunghissime code sul tratto stradale interessato dall'incidente.

IN AGGIORNAMENTO