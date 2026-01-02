Tangenziale di Catania, auto contro il guardrail allo svincolo A19 Catania–Palermo

CATANIA – Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 2 gennaio, lungo la tangenziale di Catania, in corrispondenza dello svincolo A19 Catania–Palermo.Per cause in corso di accertamento, un’a...

CATANIA – Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 2 gennaio, lungo la tangenziale di Catania, in corrispondenza dello svincolo A19 Catania–Palermo.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura è finita violentemente contro il guardrail laterale della carreggiata.

L’impatto ha provocato ingenti danni al mezzo, che è rimasto bloccato a ridosso delle barriere di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con ambulanza del 118, personale di assistenza stradale e forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare la viabilità.

Al momento non si segnalano feriti gravi, ma sono in corso le verifiche sulle condizioni dell’occupante del veicolo coinvolto.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione, con traffico temporaneamente canalizzato in prossimità dello svincolo.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena disponibili.