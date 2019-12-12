95047

TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO INCASTRATA TRA GUARDRAIL E CAMION

12 dicembre 2019 19:03
Incidente avvenuto stamattina lungo la tangenziale di Catania dove, a causa di un folle sorpasso.

Per tentare un sorpasso azzardato, questa mattina, una Fiat Bravo, è rimasta incastrata tra un camion e il guardrail, all’altezza dello svincolo di Gravina, in direzione Siracusa.

Nello specifico, il conducente è finito con una fiancata del mezzo sul guardrail, situato lungo la carreggiata e che delimita la corsia normale da quella di emergenza.

Dalla foto su facebook, sembra che la macchina abbia tentato una maldestra e irregolare prova di sorpasso, finita male.

La macchina si è dunque “incastrata” tra il camion che occupava regolarmente la corsia di marcia e il guardreil.

Lungo il tratto interessato dall’episodio si sono registrate lunghe code.

