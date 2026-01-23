Tangenziale di Catania, camion finisce fuori strada: traffico in tilt. Disagi anche sulla SS121

CATANIA – Mattinata complicata lungo la tangenziale di Catania a causa di un grave incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.Il sinistro si è veri...

CATANIA – Mattinata complicata lungo la tangenziale di Catania a causa di un grave incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Il sinistro si è verificato nelle prime ore del giorno nel tratto in prossimità dello svincolo di San Giovanni Galermo.

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente autonomo: il conducente del camion avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento, finendo fuori dalla carreggiata e impattando contro le barriere di protezione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’autista e ne hanno disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti necessari. Presenti anche la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale Anas, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella complessa rimozione del mezzo pesante, che stanno richiedendo tempi prolungati e la parziale chiusura della carreggiata.

Le conseguenze sul traffico sono particolarmente pesanti: in direzione Messina si registrano code chilometriche che iniziano ben prima dello svincolo di San Giovanni Galermo.

Disagi si segnalano anche in direzione Catania, dove il traffico risulta fortemente rallentato dal casello di San Gregorio fino al punto dell’incidente.

Ripercussioni significative si stanno verificando inoltre sulla superstrada SS121, con code che partono già nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, dovute al traffico deviato e all’effetto imbuto sulle principali arterie di collegamento.

Si invita alla massima prudenza alla guida, a valutare percorsi alternativi e a seguire gli aggiornamenti sulla viabilità.