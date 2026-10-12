Tangenziale di Catania, corsia di emergenza chiusa tra San Gregorio e San Giorgio fino al 31/12

Cantieri tra San Gregorio e San Giorgio su entrambe le carreggiate. Chiusura della corsia di emergenza, divieto di sorpasso e limite di 70 km/h.

Nuove limitazioni alla circolazione sulla Tangenziale Ovest di Catania. Da lunedì 12 ottobre e fino al 31 dicembre 2026, Anas eseguirà lavori di ripristino delle opere idrauliche, con la chiusura della corsia di emergenza in alcuni tratti di entrambe le carreggiate.

Gli interventi interesseranno il Raccordo Autostradale 15 (RA15), tra gli svincoli di San Gregorio e San Giorgio, dal chilometro 0 al chilometro 13, e saranno effettuati per garantire la sicurezza delle infrastrutture e degli automobilisti.

Il provvedimento entrerà in vigore alle ore 7:00 di lunedì 12 ottobre e resterà valido fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2026, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Nei tratti interessati dai cantieri, oltre alla chiusura della corsia di emergenza, saranno introdotti il limite massimo di velocità di 70 km/h e il divieto di sorpasso per gli autoveicoli.

Le limitazioni potrebbero provocare rallentamenti, soprattutto nelle ore di maggiore traffico, lungo una delle arterie più percorse della provincia di Catania, utilizzata quotidianamente da migliaia di automobilisti.

Anas raccomanda di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata in prossimità dei cantieri e di rispettare le limitazioni previste.

Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare il servizio gratuito Pronto Anas al numero verde 800 841 148.