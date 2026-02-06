Tangenziale di Catania, incidente allo svincolo Misterbianco: code chilometriche e ripercussioni sulla SS121

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Catania a causa di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 06 Febbraio 2026 in prossimità dello svincolo di Misterbianco, in direzione Siracusa.Secondo le...

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Catania a causa di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 06 Febbraio 2026 in prossimità dello svincolo di Misterbianco, in direzione Siracusa.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti più mezzi, provocando forti rallentamenti lungo l’asse stradale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze competenti per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità.

Code chilometriche: disagi fino allo svincolo Gravina e sulla SS121

La situazione traffico risulta particolarmente critica: si registrano lunghissime code che, secondo le segnalazioni, partono dallo svincolo di Gravina e si estendono lungo la tangenziale.

Disagi importanti anche sulla SS121, dove si stanno verificando ulteriori rallentamenti e code per effetto delle ripercussioni sulla viabilità.

Particolare attenzione allo svincolo Misterbianco Centro, dove si segnalano i primi forti incolonnamenti.

Al momento non si hanno informazioni ufficiali sull’eventuale presenza di feriti. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.