Tangenziale di Catania, incidente dopo lo svincolo di Misterbianco: due auto coinvolte e lunghe code

Tangenziale di Catania, incidente: due auto coinvolte e lunghe code

Incidente stradale nella giornata di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, lungo la Tangenziale di Catania, in direzione Messina, subito dopo lo svincolo di Misterbianco.

Secondo le prime informazioni, due auto si sarebbero scontrate per cause ancora in fase di accertamento, riportando evidenti danni come mostrano le immagini scattate sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la carreggiata e gestire la viabilità.

Fortunatamente, non si registrerebbero feriti gravi, anche se la dinamica resta al vaglio delle autorità competenti.

L’incidente ha però causato pesanti ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti lungo il tratto interessato, in particolare nella corsia in direzione Messina.

Si consiglia agli automobilisti di prestare massima attenzione e, se possibile, valutare percorsi alternativi.

(Notizia in aggiornamento)