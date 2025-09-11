Tangenziale di Catania, incidente tra auto e furgone: lunghe code in direzione Misterbianco

CATANIA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi giovedì 11 settembre 2025, intorno alle ore 16 lungo la tangenziale di Catania.A scontrarsi sono stati un’autovettura e un furgone, dov'è l auto ha...

A cura di Redazione 11 settembre 2025 16:44

