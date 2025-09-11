Tangenziale di Catania, incidente tra auto e furgone: lunghe code in direzione Misterbianco

95047

11 settembre 2025 16:44
CATANIA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi giovedì 11 settembre 2025, intorno alle ore 16 lungo la tangenziale di Catania.

A scontrarsi sono stati un’autovettura e un furgone, dov'è l auto ha terminato la sua corsa contro il guard-rail centrale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e regolare la viabilità.

Per fortuna nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato gravi conseguenze.

Il sinistro sta causando lunghi rallentamenti e code in direzione Misterbianco, con notevoli disagi per gli automobilisti.

La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

